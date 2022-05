Les animations du Melting Potes, 1 juin 2022, .

Les animations du Melting Potes

2022-06-01 – 2022-06-24

Au programme du mois de juin :

– Tous les mardis à partir de 10h30 : Atelier numérique pour les débutants

– Tous les mardis après-midi à partir de 14h30 : Atelier conte ou lecture animés par C. Verzeletti et M. Carayre-Bouchet

– Tous les mercredis matin : Atelier créatif

– Tous les jeudis à partir de 10h30 : Atelier numérique pour les intermédiaires

– Tous les jeudis après-midi : Atelier jeux

– Mercredi 1er à partir de 14h30 : Atelier fabrication de produits ménagers animé par le SYMAT

– Vendredi 3 à partir de 19h : Soirée musicale avec MALSANA 2.0 (pop acoustique) / Participation libre et possibilité de restauration sur place

– Mardi 7 à partir de 18h : Café rencontre animé par l’UNAFAM 65

– Vendredi 10 à partir de 19h : Soirée musicale avec PAULINE et ERWAN (chanson française/pop) / Participation libre et possibilité de restauration sur place

– Vendredi 17 à partir de 19h : Lecture sur le thème des vacances avec Christophe VERZELETTI / Participation libre et possibilité de restauration sur place

– Mardi 21 Fête de la Musique : Scène libre de 12h à 18h30 puis MANU RODRIGUEZ (flamenco) et les ROCK IN THE SHOES à partir de 19h

Possibilité de restauration sur place

– Vendredi 24 à partir de 19h : Karaoké

EN SAVOIR PLUS SUR LE MELTING POTES…

Le Melting Potes, Café Solidaire et Citoyen soutenu par l’association Réseau Accompagnement Solidarité (R.A.S.), espace de bien vivre ensemble, lieu de d’échange et de partage… vous accueille nombreux autour d’un plat, d’un verre, d’un débat, d’un concert ou d’une animation.

Un café solidaire où l’on peut consommer une consommation ou une prestation, et en offrir à un inconnu (ou pas).

C’est le principe du Café Suspendu, geste solidaire et altruiste par excellence où l’on offre sans rien attendre en retour… si ce n’est la satisfaction d’avoir permis à quelqu’un de profiter de votre générosité sans se sentir redevable.

Un café où l’on peut participer à des ateliers ou animations valorisant le développement durable, ainsi qu’un mode de consommation citoyen et respectueux de l’environnement…

> Suivez le Melting Potes sur sa page Facebook !

assoras65@gmail.com +33 5 81 01 20 86

dernière mise à jour : 2022-05-19 par