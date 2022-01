Les animations du marché Place Louis sallé Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Les animations du marché Place Louis sallé, 25 février 2022, Olivet. Les animations du marché

Place Louis sallé, le vendredi 25 février à 14:00

La ville vous fait gagner des lots grâce à des tickets à gratter offerts par les commerçants du marché. Cabas garnis, vins, glacières compactes et parapluies à gagner! De 14h à 18h30. Place L. Sallé Tentez de remporter un lot avec les commerçants du marché ! Place Louis sallé Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Place Louis sallé Adresse Olivet Ville Olivet lieuville Place Louis sallé Olivet Departement Loiret

Place Louis sallé Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Les animations du marché Place Louis sallé 2022-02-25 was last modified: by Les animations du marché Place Louis sallé Place Louis sallé 25 février 2022 Olivet Place Louis sallé Olivet

Olivet Loiret