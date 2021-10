Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer, Var Les animations d’octobre : Échecs ! Partager un moment autour du célèbre jeu des rois Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer

Var

Les animations d’octobre : Échecs ! Partager un moment autour du célèbre jeu des rois Sanary-sur-Mer, 29 octobre 2021, Sanary-sur-Mer. Les animations d’octobre : Échecs ! Partager un moment autour du célèbre jeu des rois 2021-10-29 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-01 18:00:00 18:00:00 Port de plaisance Port de Sanary-sur-Mer

Sanary-sur-Mer Var Partager un moment autour d’un échiquier sur le port de Sanary. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer, Var Autres Lieu Sanary-sur-Mer Adresse Port de plaisance Port de Sanary-sur-Mer Ville Sanary-sur-Mer lieuville 43.11735#5.80259