Les animations de Noël, 24 novembre 2022, .

Les animations de Noël



2022-11-24 – 2022-11-26

L’opération « Hoerdt au cœur de Noël » revient pour une deuxième édition.

A partir du lancement des festivités le 25 novembre et jusqu’au 24 décembre, grâce à la mobilisation de nombreux acteurs locaux, notre village va vivre au rythme de Noël.

Les animations de Noël qui viendront ponctuer cette période :

– Le Père Noël installera sa Boite aux lettres dès le 25 novembre devant l’Ecole élémentaire afin que chacun puisse y déposer sa liste.

– Vente de couronnes de l’Avent et ateliers proposées par l’association Enfant, Art et Pédagogie du 24 au 26 novembre, au 47 rue de la République.

– Des ateliers bricolages de Noël enfants/parents, accessibles dès 4 ans, les samedi 3 et mercredi 7 décembre après-midis, au 20 rue de la gare.

– La bibliothèque municipale proposera l’heure du conte le mercredi 7 décembre à 16h30.

– Enfin, cette année, l’association de commerçants Hoerdt Pro rejoint l’opération « Hoerdt au cœur de Noël » et permet ainsi aux jeunes élus d’ajouter une catégorie à leur grand concours, qui s’appelle désormais « concours des Maisons et Vitrines décorées pour Noël ». Commerçants et particuliers pourront ainsi concourir à transformer Hoerdt en village du Père Noël, seule contrainte, que la décoration soit visible de jour.

dernière mise à jour : 2022-10-27 par