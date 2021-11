Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Les animations de Noël « Mille et une lumières » Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Côtes d’Armor L’association du centre-ville « Perroz Centre » et la Ville de Perros-Guirec vous offrent un programme varié sous le thème « Mille et une lumière ». Découvrez la féérie des illuminations, le père noël, l’orgue de Barbarie, des contes de noël, un manège pour les petits, un spectacle de « son et lumière », les elfes de lumière, sculpture sur ballon. Infos pratiques :

Perroz Centre

Association des commerçants, artisans et professions libérales

23, rue du général de Gaulle 22700 Perros-Guirec

06 36 66 32 06

perrozcentre@gmail.com

