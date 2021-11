Les animations de noël à Chemin-long Maison des habitants de Chemin Long, 18 décembre 2021, Mérignac.

Les animations de noël à Chemin-long

Maison des habitants de Chemin Long, le samedi 18 décembre à 14:30

Rendez-vous dans le quartier de Chemin Long, à la Maison des Habitants : * de 14h30 à 16h30 pour monter dans la Calèche du Père Noël. * de 14h à 16h la Maison du Père Noël vous attends à la Maison des Habitants ### La Maison de père noël de 14h à 17h Avec l’aide des lutins de la MJC CLAL et du Comité des Fêtes venez découvrir les ateliers proposés dans la Maison du Père Noël, profiter de friandises, vin chaud ainsi qu’un énorme gouter à partir de 16h00 dans la grande salle. Les lutins du Comité des Fêtes proposeront des friandises et des boissons chaudes pour réchauffer les habitants en attendant le père noël qui proposera un tour de calèche. Les lutins de la MJC CLAL ouvrent les portes de la Maison du Père Noël. Les enfants, les parents et les habitants peuvent découvrir les ateliers du père noël en participant à des activités gratuites. En participants à tous les ateliers, les enfants recevront un ticket de tombola offert « Enfant Sage » avec à la clef un lot surprise. Le tirage au sort aura lieu à 16h30. Les enfants participants sont sous la responsabilité des parents et devront être accompagnés obligatoirement. Les parents sont conviés à participer avec leurs enfants aux ateliers et aux gouters, dans la limite des places disponibles. **Le programme en détail :** A l’extérieur : Ouverture de stand par le Comité des fêtes (vin chaud, friandises,…) A l’intérieur : ouverture des ateliers animés par la MJC CLAL Les enfants sont invités à découvrir plusieurs salles où différentes activités gratuites seront proposées : * **Atelier carte de Noël (salle art plastique)** En autonomie, les enfants peuvent s’assoir et créer une carte de Noël * **Atelier « A l’aide, j’ai perdu les cadeaux »** (salle des associations partenaires) Par petit groupe (5 enfants, 5 parents), un très grand nombre de cadeaux sont entreposés dans la salle. Le lutin a besoin d’aide pour retrouver les cadeaux de la liste * **Atelier « Le parcours du lutin » (grand foyer)** Dans le grand foyer, c’est la salle de gym des lutins. En effet, pour être en forme pour la nuit du 24/12, les lutins s’entrainent toute l’année. Les lutins vous invitent à tester votre équilibre, votre adresse dans ce parcours inédit. * **Atelier « Lettre des enfants »** (salle réunion) Une boite aux lettres géant est présente à l’entrée de la MJC CLAL. Chaque enfant peut écrire avec ses parents sa lettre dans la salle des lettes. Chaque lettre sera postée au père noël et une réponse devrait arrivée. Système de tampon sur ticket « Enfant Sage » = tombola gratuite = 4 tampons pour que le ticket soit valide. 16h00/17h00 Le gouter dans la grande salle offert par le Comité des Fêtes Magiques. Les habitants peuvent s’assoir et profiter d’un gouter. 16h30 Tirage au sort et gagnant. ### Informations pratiques Animations de Noël à Chemin-Long, le samedi 18 décembre le vendredi 17 2021. Rendez-vous à la Maison des habitants de Chemin Long, 130/1320 avenue de la Sommes, 33700 Mérignac. En savoir plus au 05 56 18 88 98 – Services Commerces et Animations de proximité

Dans les quartiers de Mérignac, les commerçants et la ville proposent des animations gratuites : jeux, chorale, concerts, ateliers créatifs, marchés de Noël… et la fameuse calèche du Père Noël !

Maison des habitants de Chemin Long 130/132 avenue de la Somme 33700 MERIGNAC Mérignac Les Eyquems Gironde



2021-12-18T14:30:00 2021-12-18T17:00:00