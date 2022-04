Les animations de mars à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure Joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Écouter, voir, créer, jouer… L’Heure joyeuse vous accueille, à vous de choisir l’activité qui vous plait! Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse. CONTINE-MOI UNE HISTOIRE… ÉCOUTE, LES BIBLIOTHÉCAIRES TE RACONTENT HISTOIRES, COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS Samedi 12, 19, et 26 mars | 10h30 pour les moins de 3 ans et 11h à partir de 4 ans En savoir plus SOIREE JEUX DE SOCIETE

LES BIBLIOTHÈQUES DU 5E ARRONDISSEMENT PROPOSENT CHAQUE MOIS UNE SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ POUR TOUS LES PUBLICS Samedi 12 mars | 18h à partir de 8 ans En savoir plus ATELIER | L’ART DU KAMISHIBAI LE KAMISHIBAÏ, VOUS CONNAISSEZ ? Mercredi 16 mars | 10h30 adulte En savoir plus ATELIER D’ECRITURE | DIS-MOI DIX MOTS ÇA (D)ÉTONNE ! DU 12 AU 20 MARS 2022, C’EST LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE Samedi 19 mars | 16h à partir de 10 ans En savoir plus P’TIT CINE LE P’TIT CINEMA OUVRE UN LIVRE Mercredi 23 mars | 14H En savoir plus CLUB DE LECTURE | GRAINES DE LECTEURS TU AIMES LIRE, DÉCOUVRIR ET FAIRE DÉCOUVRIR TES LIVRES ? Samedi 26 mars | 16H En savoir plus À VENIR Contine-moi une histoire, L’histoire de madame Pouce, festival Numok 2022 Bibliothèque L’Heure Joyeuse 6 rue des Prêtres Saint Séverin 75005 Paris Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin

