.Tout public. gratuit sous condition

La piscine Butte aux Cailles vous a préparé de nombreuses activités pour l’été 2023. Découvrez les activités proposées selon la grille tarifaires en vigueur : Aquagym Lundi : 18h45

Mardi : 12h30 et 18h45

Mercredi : 12h30

Jeudi : 19h15

Vendredi : 12h30

Samedi et dimanche : 11h30 AquaJogging : le samedi à 10h45 Cours collectifs enfants : du lundi au vendredi à 15h15 pour les débutants

à 16h00 pour les intermédiaires Leçons pour adultes du lundi au vendredi de 17h00 à 17h30 Leçons pour adultes et enfants Le samedi de 10h15 à 11h15 et de 15h15 à 18h15

Le dimanche de 08h15 à 11h15 et de 15h15 à 17h15 Découvrez les activités GRATUITES : AquaJogging le mercredi de 20h à 20h45 (ambiance musicale)

le mercredi de 20h à 20h45 (ambiance musicale) Animations sportives le vendredi de 20h à 20h45 : entrainement natation, water-polo, nage avec palmes, sauvetage, chronométrage, …

le vendredi de 20h à 20h45 : entrainement natation, water-polo, nage avec palmes, sauvetage, chronométrage, … Nocturnes le mercredi, jeudi et vendredi : la piscine sera ouverte de 12h à 18h et de 19h à 22h Piscine de la Butte aux Cailles 5, place Paul Verlaine 75013 Paris Contact : +33144896005

