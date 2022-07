Les animations de l’été 2022 à la BIG Gourdon, 7 juillet 2022, Gourdon.

Les animations de l’été 2022 à la BIG

Bibliothèque de Gourdon Gourdon Lot

2022-07-07 – 2022-08-28

Gourdon

Lot

• «Partir en Livre» : Point lecture-détente avec des animations

> 07/07 de 10h à 17h à l’étang Ecoute s’il pleut

> 07/07 à 10h30 : Atelier Bébés Lecteurs avec Margaux

> 19/07 de 10h à 16h : «Partir en livre» sur le thème de l’amitié au bord de l’étang de Saint Germain du Bel Air, spectacle en chansons, pique nique partagé et création de bancs de l’amitié pour chaque cours d’école du RPI.

• «Histoires dessinées : Une version animale» Exposition d’Emmanuelle Enfrin visible jusqu’au 09/07

• Art, Randos et Patrimoine : la Transmission en mouvement

Dans le cadre du dispositif du ministère de la Culture «C’est mon Patrimoine !», partenariats des services Culture et Jeunesse de la CCQB avec le CIAP.

À Ussel et Montamel, 2 semaines de médiations pour les jeunes de la Bicoque autour du patrimoine et de la mémoire locale avec la création d’un panneau artistique par la plasticienne Coline Gey et un atelier Taille de pierre animé par l’artiste sculpteur Gérard Queheillalt pour la création d’une borne posée sur le chemin de randonnée (nettoyé par les jeunes de la Bicoque) du 18 au 29 juillet.

> 21/07 à 16h : Inauguration à Ussel

> 28/7 à 16h : Inauguration à Montamel

Dans le cadre des Médiévales

• Atelier «Cueillette des plantes médicinales du Moyen-Age» avec Nephtys du Chemin du Soleil > 24/07 à 9h30 : RDV à la chapelle de Linars (prévoir chaussures adaptées et eau)

• «Balade en poésie médiévale» : RDV à la Maison du Piage à Fajoles (parcours de 7km)

> 28/07 à 9h30 (prévoir chaussures adaptées et eau)

Dans le cadre de Festival’Céou

• «Kamishibaï : petit théâtre de papier»

Animation pour les petites oreilles (à partir de 3 ans)

> 14/08 à 10h

•Vente de livres «désherbés» > 14/08 de 9h à 17h

• Exposition du collectif Arts par l’association Les Idées Vagabondent : «Arts&Home» à la BIG et dans l’église des Cordeliers –

> du 20 au 28/08 de 10h à 19h

> 20/08 à 19h : Pot de vernissage

> 25/08 : «Nocturne en musique» avec Michel Herblin.

Artistes peintres : Anne Henriet, Pheedgy, Denys Grue, Claude Clément

Artistes sculpteurs sur bois : Manuel Pereira Artistes sculpteurs sur métal : Daniel Bligny Artiste photographe : Manon Ectors

Artiste céramiste : Jean Lemmens

Artiste tourneur sur bois : Serge Gaydou Création luminaires béton : J. P. et Cécile Ectors Création papiers : Christine Hahusseau

• Projet Culturel de Territoire «De l’Eau d’ici à l’Eau de là»

– «Libérez l’eau ! Concert hydrophonique», spectacle loufoque de la Cie Les Cubiténistes > Lundi 25/07 à Rouffilhac

> Dimanche 31/07 Saint Germain du Bel Air > Samedi 13/08 à Concorès

> Dimanche 21/08 à Saint Chamarand

– «La Vouivre, légende de la femme serpent et autres poésies de l’eau » : Spectacle de la Cie

l’Oiseau Tonnerre

> Samedi 30/07 à l’étang de Saint Germain du Bel Air.

Informations disponibles sur :

Site Internet : https://mediathequeccqb.net/ Facebook : Bibliothèque Intercommunale de Gourdon

Instagram : @biblio_gourdon

Proposées par la B.I.G, animations gratuites sur inscription.

©Lot Tourisme – Cyril Novello

