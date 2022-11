Les animations de L’Echoppe des Galopins Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

70 avenue Maréchal Foch TARBES à l’Échoppe des Galopins Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES 70 avenue Maréchal Foch

2022-12-01 – 2022-12-23

TARBES 70 avenue Maréchal Foch

Tarbes

Hautes-Pyrnes Découvrez un programme rondement animé par une joyeuse équipe ! > Jeudi 1er décembre à partir de 18h30 : TTO Kalon Cor

La Brasserie tarbaise Kalon Cor prend possession des lieux le temps d’une soirée et vous parlera de sa gamme de bières à la pression et autres produits. > Vendredi 2 décembre à partir de 19h : Soirée huîtres et foie gras > Vendredi 9 décembre à partir de 19h : Cantere avec Cracade

Le groupe de chants polyphoniques s’installe pour animer la soirée Cantere du mois ! > Samedi 10 décembre à partir de 18h : Concert avec Les Acoustiques Anonymes

A l’occasion du samedi piéton, le groupe animera l’after work ! > Vendredi 16 décembre à partir de 19h : Lancement Bush de Noël

A l’occasion de la Journée internationale du pull de Noël, nous lançons la bière de Noël de la Brasserie Bush en pression et en bouteilles, avec des goodies à gagner ! > Samedi 17 décembre à partir de 20h : Blindtest

Eustache prend possession des lieux armé de son micro et de ses platines pour le blindtest mensuel !

Lots à gagner pour les vainqueurs. > Vendredi 23 décembre à partir de 18h : Soirée bière mystère

