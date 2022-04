Les animations de L’Echoppe des Galopins Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-04-23 – 2022-05-13 TARBES 70 avenue Maréchal Foch

Tarbes Hautes-Pyrénées Découvrez un programme rondement animé par une joyeuse équipe ! > Samedi 23 avril à 20h : Soirée Blind Test “Trouvez les paroles”

En solo ou en équipe !

A gagner : 3 bouteilles de bière 70cl pour le 1er / 1 bouteille de bière 70cl pour le 2ème > Samedi 7 mai à 18h : Concert Soul Lemonade

Laissez-vous porter par la voix envoûtante de Maëlys et par la phrasé incomparable de Jean à la guitare. > Vendredi 13 mai à 19h : Soirée Cantère avec le Conservatoire Henri Duparc

Les élèves du conservatoire Henri Duparc de Tarbes viennent prendre possession des lieux et s’exprimer vocalement sur des chants traditionnels Bigourdans ! lechoppedesgalopins@hotmail.com TARBES 70 avenue Maréchal Foch Tarbes

