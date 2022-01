les animations de la nocturne de Samoëns 1600 Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

2022-02-08 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-01 19:00:00 19:00:00

Samoëns Haute-Savoie Samoëns A l’occasion de la nocturne des pistes du mardi soir, retrouvez plusieurs animations accessibles gratuitement : curling humain, concours de bonhommes de neige, bataille de boule de neige… +33 4 50 34 40 28 http://www.grandeodyssee.com/fr/index.html Samoëns

