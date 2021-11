Les animations de la Maison de la Figue en Décembre 2021 Vézénobres Vézénobres, 4 décembre 2021, VézénobresVézénobres.

Labellisé Village de caractère, Vézénobres domine d’un côté les garrigues, de l’autre la plaine des Gardons, avec en toile de fond la chaîne des Cévennes. Son architecture remarquable, en particulier les maisons romanes des XIIe et XIIIe siècles, donne à lire 1000 ans d’architecture…Plusieurs châteaux dont le Château de Girard où l’on peut observer sur la façade sud des mâchicoulis, arcatures ou encore fenêtres à meneaux.Au Moyen-Âge marchands, soldats et pèlerins transitaient sur le “Chemin de Régordane” (ancienne voie commerciale et religieuse qui reliait le Puy en Velay à Saint Gilles). Les textes mentionnent le commerce des figues sèches à partir du XIVe siècle.Situé dans les soubassements du Château de Girard datant du XIVe siècle, la Maison de la Figue est un espace de 200m² qui vous propose une immersion à la découverte de cet arbre emblématique du bassin méditerranéen.Un travail scénographique unique conjuguant contenus pédagogiques, approche ludique favorisant l’exploration des sens est au cœur de ce lieu.04 Décembre 2021 – ATELIER CUISINE : Atelier cuisine avec un chef cuisinier : découvrez et dégustez un plat à base de figue.Tarif(s) : 20€ / personneAdresse : Maison de la figue, Les Terrasses du Château, 30360 VézénobresHoraires : De 11h à 12h3011 Décembre 2021 – CONTES GOURMANDS DE NOËL : Les contes de la figue, adaptés à tout public, sont une façon originale de découvrir au grè des saisons les récits de ce fruit ancestral.Tarif(s) : 5€ / personneAdresse : Maison de la figue, Les Terrasses du Château, 30360 VézénobresHoraires : De 17h à 18h22 et 29 Décembre 2021 – ATELIER ENFANTS VACANCES DE NOËL : Activités manuelles et récréatives suivies d’un goûter (inclus dans le tarif).Tarif(s) : 6€ / enfant (6 à 12 ans)Adresse : Maison de la figue, Les Terrasses du Château, 30360 VézénobresHoraires : De 14h30 à 16h*Infos pratiques :- Rendez-vous les 04, 11, 22 et 29 Décembre 2021- Où? : Maison de la Figue à Vézénobres- Quand? : Les horaires sont détaillées dans l’annonce et varient en fonction de l’événement- Tarif variable en fonction de l’événement- Informations complémentaires et réservations par téléphone au 04 66 83 62 02 ou par mail à contact@maisondelafigue.com

contact@maisondelafigue.com +33 4 66 83 62 02

