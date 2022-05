Les animations de juin à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure Joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les animations de juin à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure Joyeuse, 1 juin 2022, Paris. Du mercredi 01 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022 :

. gratuit

Écouter, voir, créer, jouer… L’Heure joyeuse vous accueille, à vous de choisir l’activité qui vous plait! Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse. FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE LES AMOUREUX DES MOTS SERONT COMBLÉS AVEC PLUS DE 200 ÉVÉNEMENTS LITTÉRAIRES ORGANISÉS DANS TOUT LE 5E. A L’HEURE JOYEUSE, NOUS VOUS INVITONS A DES LECTURES, UN ATELIER BD, DES ATELIERS CRÉATIFS ET NOUS VOUS PRÉPARONS BIEN D’AUTRES SURPRISES… Du mercredi 1er au mercredi 8 juin En savoir plus ATELIER | L’ART DU KAMISHIBAÏ LE KAMISHIBAÏ, VOUS CONNAISSEZ ? Mercredi 8 juin | 10h pour adultes sur inscription En savoir plus CONTINE-MOI UNE HISTOIRE… ÉCOUTE, LES BIBLIOTHÉCAIRES TE RACONTENT HISTOIRES, COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS Les samedis 11 et 25 juin | 10h30 pour les moins de 3 ans et 11h à partir de 4 ans En savoir plus SPECTACLE DU CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ | PETER PAN LE CAPITAINE CROCHET N’A QU’A BIEN SE TENIR ! Samedi 11 juin | 18h30 à partir de 4 ans sur inscription En savoir plus SPECTACLE | TALANKOÏ ALAIN PAULO EMMÈNE AVEC LUI LES JEUNES ENFANTS ET LES ADULTES QUI LES ACCOMPAGNERONT DANS LE PLAISIR DE (RE-)DÉCOUVRIR UN RÉPERTOIRE RICHE DE SENS ET DE SONORITÉS Samedi 18 juin | 10h30 à partir de 1 ans sur inscription En savoir plus SOIRÉE CONTE SEVAN MANOUKIAN, SYBILLE WILSON, ALEX PATTIE ET CLÉMENTINE MOSER, CONTEURS, COMÉDIENS ET MUSICIENS SE RÉUNISSENT POUR VOUS CONTER DES HISTOIRES Samedi 18 juin | 18h à partir de 5 ans sur inscription En savoir plus ATELIER CRÉATIF | CONFECTION DE BRACELET APPRENEZ A TRESSER UN BRACELET BRESILIEN AVEC LES BIBLIOTHECAIRES Samedi 18 juin | 18h à partir de 5 ans sur inscription En savoir plus À VENIR Contine-moi une histoire, atelier carte postales avec Valérie Linder, Bibliothèque Hors Les Murs Bibliothèque L’Heure Joyeuse 6 rue des Prêtre Saint Séverin 75005 Paris Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin/ https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin/

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque L'Heure Joyeuse Adresse 6 rue des Prêtre Saint Séverin Ville Paris lieuville Bibliothèque L'Heure Joyeuse Paris Departement Paris

Bibliothèque L'Heure Joyeuse Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les animations de juin à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure Joyeuse 2022-06-01 was last modified: by Les animations de juin à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure Joyeuse Bibliothèque L'Heure Joyeuse 1 juin 2022 Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Paris

Paris Paris