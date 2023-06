Les animations de juin à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, 1 juin 2023, Paris.

Du jeudi 01 juin 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.

FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE

DU 31 MAI AU 7 JUIN, LES

AMOUREUX DES MOTS SERONT COMBLÉS AVEC PLUS DE 200 ÉVÉNEMENTS LITTÉRAIRES

ORGANISÉS DANS TOUT LE 5E.

La bibliothèque L’Heure Joyeuse célèbre le livre et la lecture à travers plusieurs animations :

– le samedi 31 mai à 14h30 : Spectacle de contes musicaux « Ne regarde pas en arrière » pour les enfants à partir de 4 ans sur inscription, en savoir plus

– le samedi 3 juin à 10h30 : Contine moi une histoire

– le samedi 3 juin à 14h : Lecture d’albums du Père Castor avec Anne Catherine Faucher (Présidente de l’association des Amis du Père Castor)

– le mercredi 7 juin à 14h : Atelier créatif Cartes postales pour les enfants à partir de 6 ans sur inscription

En savoir plus sur les autres évènements du Festival Quartier du livre et sur le programmes dans les bibliothèques du 5e.

ATELIER KAMISHIBAÏ

LE KAMISHIBAÏ, VOUS CONNAISSEZ ?

Mercredi 14 juin à 10h sur inscription pour adultes

En savoir plus

P’TIT CINÉ

PAS DE POP CORN MAIS DES SUPERS FILMS !

Mercredi 21 juin à 14h, à partir de 4 ans sur inscription

En savoir plus

RENDEZ-VOUS REGULIERS

L’ATELIER DU MERCREDI | CARTES POSTALES

Mercredi 7 juin à 14h, à partir de 6 ans sur inscription dans le cadre du Festival Quartier du livre

En savoir plus

CONTINE-MOI UNE HISTOIRE

Samedi 3, 10 et 17 et 24 juin | 10h30 pour les moins de 3 ans et 11h à partir de 4 ans

En savoir plus

L’ATELIER DU SAMEDI | SCOUBIDOU

Samedi 17 juin à 15h, à partir de 8 ans sur inscription

En savoir plus

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Bibliothèque Buffon 3 juin 2023 de 18h à 22h, Bibliothèque

Bibliothèque des Littératures Policières 1er juillet 2023 – 18h-21h30

En savoir plus

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Heure Joyeuse