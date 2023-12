Les animations de janvier à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse. NUIT DE LA LECTURE LES PROCHAINES NUITS DE LA LECTURE, SE TIENDRONT DU 18 AU 21 JANVIER 2024 ET AURONT POUR THÈME LE CORPS. À LA BIBLIOTHÈQUE, NOUS VOUS INVITONS LE SAMEDI 20 JANVIER AU MATIN POUR UNE HEURE DU CONTE SPÉCIALE ET L’APRÈS-MIDI POUR UN ATELIER. Samedi 20 janvier En savoir plus L’ORIGINAL DU MOIS MARGARET WISE

BROWN (1910-1952) EST UNE AUTRICE AMÉRICAINE. ELLE A ÉCRIT PLUS DE 70 LIVRES

POUR LA JEUNESSE DONT LE CÉLÈBRE BONSOIR LUNE (GOODNIGHT MOON EN VERSION

ORIGINALE). DÉCOUVREZ QUELQUES LIVRES ISSUS DES COLLECTIONS DU FONDS

PATRIMONIAL HEURE JOYEUSE DE LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN (PARIS, 10E) Du 9 au 31 janvier En savoir plus LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS P’TIT CINÉ Mercredi 17 janvier à 14h sur inscription, à partir de 6 ans En savoir plus CONTINE-MOI UNE HISTOIRE Samedi 13, 20 et 27 janvier | 10h30 pour les moins de 3 ans et 11h à partir de 4 ans En savoir plus L’ATELIER DU MERCREDI | À LA MANIÈRE DE Mercredi 24 janvier à 14h sur inscription, à partir de 5 ans En savoir plus SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Bibliothèque des Littératures Policières 13 janvier 2024 de 18h à 21h30, Bibliothèque Mohammed Arkoun 2 mars 2024 de 18h à 21h30, Bibliothèque Rainer Maria Rilke 23 mars 2024 de 18h à 22h, Bibliothèque André Malraux 27 avril 2024 à 18h, Bibliothèque L’Heure Joyeuse 25 mai de 18h à 20h, Bibliothèque Buffon 15 juin 2024 de 18h à 22h. En savoir plus À VENIR Contine-moi une histoire, L’atelier du mercredi et du samedi, P’tit ciné, Soirée jeux de société Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

