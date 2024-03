Les animations de février au B11 à Mérignac B11 La Bodega Mérignac, vendredi 9 février 2024.

Les animations de février au B11 à Mérignac En février, le B11 à Mérignac organise plusieurs soirées à thème ! 9 – 15 février B11 La Bodega Entrée libre, sans inscription et gratuit.

Début : 2024-02-09T18:00:00+01:00 – 2024-02-09T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-15T18:00:00+01:00 – 2024-02-15T23:59:00+01:00

Vendredi 9 & samedi 10 février – Week-end SBK avec Dj Zapata

Vendredi et Samedi dès 19h, plongez dans l’univers sensuel de la #bachata avec un cours de danse GRATUIT animé par Mousse !

Dès 19h DJ Zapata vous emmène dans une fiesta caliente où les rythmes latinos vont enflammer la piste de danse !

Dès 23h, le Dj passe en mode généraliste parce qu’ il en faut pour tout le monde !

Sortez vos plus belles tenues latino, vos chaussures de danse, et préparez-vous à vivre une nuit pleine de passion, de danse et de musique ensoleillée !

Mercredi 14 février – Soirée célibataires

Les soirées célibataires du B11 La Bodega, c’est gratuit et sans inscription !

Dès 21h un accueil personnalisé vous permet de vous identifier à l’entrée grâce à un numéro, pour vous reconnaître et vous envoyer des messages!

Notre DJ annonce tout au long de la soirée les numéros des chanceux qui reçoivent du courrier! A vous d’aller récupérer votre message pour savoir qui est tombé(e) sous votre charme.

Jeudi 15 février – Madame Rouge part en live

Madame Rouge est un groupe de cover néo aquitain composé de 5 musiciens chanteurs réunis autour de la personnalité explosive de leur chanteuse Émilie Levadou. Réputé pour la puissance et la qualité de chacun de leurs concerts, qui leur vaut depuis 2017 leur présence assidue au B11, Madame Rouge revisite avec une vraie énergie rock et beaucoup de bonne humeur le répertoire populaire français et international des décennies 80, 90 et 2000.

B11 La Bodega 216, avenue de la Marne 33700 Mérignac Mérignac 33700 La Glacière Gironde Nouvelle-Aquitaine

bar danse

B11 – La Bodega