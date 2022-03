Les animations d’avril à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure Joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les animations d’avril à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure Joyeuse, 1 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 01 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 : Écouter, voir, créer, jouer… L’Heure joyeuse vous accueille, à vous de choisir l’activité qui vous plait! Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse. CONTINE-MOI UNE HISTOIRE… ÉCOUTE, LES BIBLIOTHÉCAIRES TE RACONTENT HISTOIRES, COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS Samedi 2 et 9 avril | 10h30 pour les moins de 3 ans et 11h à partir de 4 ans En savoir plus SPECTACLE | L’HISTOIRE DE MADAME POUCE

CONTE MUSICAL DE MARION SANFONEIRA AYANT POUR THEMATIQUE LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE Samedi 2 avril | 16h à partir de 3 ans En savoir plus FESTIVAL NUMÉRIQUE | NUMOK BIDOUILLER . DÉCOUVRIR . PARTAGER . Samedi 9 avril | de 15h à 17h à partir de 6 ans En savoir plus À VENIR Contine-moi une histoire, spectacle Voix-là, Graines de lecteurs, atelier créatif Bibliothèque L’Heure Joyeuse 6 rue des Prêtres Saint Séverin Paris 75005 Contact : 01 80 0 5 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin Enfants;Histoire;Spectacle musical

