2022-07-15 – 2022-07-15

Fougères 35300 Malheur, les œuvres d’Emmanuel de la Villéon ont perdu toutes leurs couleurs. Mène l’enquête et pars à la

recherche des couleurs disparues. Aquarelle, crayon, pastel, il faudra se salir les mains afin de résoudre les

énigmes semées par les voleurs. Sauras-tu les retrouver et redonner vie aux tableaux du peintre ?

rdv au musée EDV, 5,50 € par enfant – sur réservation – durée 1h30

