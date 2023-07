Le vieux village s’anime, entre patrimoine et tradition Les Angles Les Angles, 16 septembre 2023, Les Angles.

Pour les Journées européennes du patrimoine, le village des Angles s’anime et met en valeur son patrimoine matériel et immatériel :

– Un concert instrumental sera donné par un trio de violoncelle et guitares dans l’église paroissiale (XIVe/XVe siècle).

– Une œuvre théâtrale « Le Lavoir » créée en 1986 au Festival d’Avignon, librement adaptée pour ces journées, sera donnée 3 fois au lavoir (milieu du XIXe siècle) du bas du village.

-Une évocation des métiers de jadis et, pour les enfants, des contes, des jeux traditionnels en bois ainsi qu’un manège de chevaux de bois.

L’histoire du village sera évoquée au travers d’écrivains, d’artistes, de scientifiques, qui y sont passés ou y ont vécus. L’histoire des anciens commerces ou des métiers de jadis, aujourd’hui disparus (rémouleur, bugadière, vannier, atelier laine, …), du passé industriel, ou encore par des visites commentées sur les sentiers des peintres, une approche des plantes et du patrimoine bâti.

Les animations sont au centre de ces journées : manège pour enfants, et jeux en bois pour les petits et les plus grands, mais également des concerts dans l’église paroissiale, une initiation au dessin d’après la nature, un conteur dans le jardin du presbytère et un théâtre au lavoir.

Les rues et ruelles du village seront animées par un orgue de barbarie et par les bergers, leurs moutons, âne, chèvres et chien. Un espace restauration permettra au déjeuner, un moment de convivialité dans le jardin de l’église. Deux buvettes seront à disposition des visiteurs qui pourront également acheter dans une boulangerie éphémère, pains et brioches cuits dans le vieux four banal du village spécialement mis en chauffe pour cet événement.

Les Angles est une commune française située dans l'ouest du département des Pyrénées-Orientales. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le pays du Capcir, un haut plateau constitué d'une ancienne cuvette glaciaire resserrée entre les massifs granitiques du Carlit et du Madrès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:45:00+02:00

©Association Les Amis du Vieux Village des Angles – AVVA