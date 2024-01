LES ANGES MUSICIENS DE LA CATHEDRALE SAINT-JULIEN Cathédrale Saint-Julien Le Mans, samedi 27 janvier 2024.

LES ANGES MUSICIENS DE LA CATHEDRALE SAINT-JULIEN Cathédrale Saint-Julien Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 11:00:00

fin : 2024-01-27 12:30:00

CONFÉRENCE – CONCERT : Découvrir et écouter les instruments des Anges Musiciens de la Cathédrale Saint-Julien grâce au prototypage virtuel et à la numérisation 3D.

Conférence associée au concert des Anges Musiciens – Animée par Romain VIALA, Chercheur et Responsable du Pôle Recherche & Innovation de l’ITEMM au Mans

La fabrication d’instruments de musique anciens repose sur des iconographies ou textes anciens, qui ne permettent généralement pas d’avoir tous les détails concernant la construction de l’instrument. En particulier, certains éléments géométriques peuvent ne pas être explicites, et les essences de bois utilisées inconnues. Le prototypage virtuel permet d’anticiper le comportement des objets grâce à la simulation numérique basée sur des modèles physiques. Dans ce contexte, nous appliquons cette approche pour tester des hypothèses organologiques, afin d’évaluer par exemple l’impact du changement d’une essence de bois ou de la géométrie sur l’instrument. Ces exemples seront montrés pour différents instruments dans le cadre d’une opération de numérisation 3D de la chapelle, où chaque image d’instrument sera représentée en trois dimensions, en prenant en compte la forme de la voûte.

Concerts Les Anges Musiciens

Sur les voûtes de la chapelle de la Vierge de la Cathédrale du Mans sont peints de nombreux anges musiciens, dont beaucoup portent des instruments de musique. Ce patrimoine exceptionnel atteste de la culture musicale de leur temps. Afin de mettre en musique ce concert céleste de la fin du XIVème siècle, ce concert-conférence présente quelques-uns de ces instruments, dont certains ont été reconstruits : le mystérieux échiquier à cordes et à clavier, la flûte double, le luth, la guiterne ainsi que le rebab et le psaltérion. Pour découvrir et entendre ces instruments disparus, l’ensemble Ars Sonic propose un programme composé d’œuvres polyphoniques contemporaines de la fresque.

ARS SONIC est un ensemble de musiques anciennes dont l’effectif évolue selon les programmes. L’ensemble explore les répertoires du Moyen Âge et des prémices de la Renaissance, en mêlant l’exigence de la recherche musicologique aux subtilités de l’interprétation. Tous les styles sont explorés, de la chanson d’amour courtois à la chanson de geste, et de la chanson mariale à la chanson de ménage.

Baptiste Chopin : échiquier, psaltérion

Baptiste Chopin est un musicien qui explore les différents types de cythares médiévales, psaltérion, canon, ainsi que la mécanisation de ces instruments, à travers les premières formes de claviers à cordes : clavisimbalum, eschaquier et clavicorde. Il s’est formé aux musiques médiévales et à la musicologie.

Pierre Hamon : flûte double

Après avoir participé depuis les années 80, comme flûtiste à bec au développement en France des musiques anciennes et particulièrement de la musique médiévale, Pierre Hamon collabore d’une manière privilégiée et constante avec Jordi Savall. Pour approfondir sa démarche vers les musiques anciennes, il s’intéresse de près aux musiques traditionnelles d’Europe puis des autres cultures. Il devient disciple du Pandit Hariprasad Chaurasia, grand maître de la musique hindoustanie et de la flûte Bansuri, puis sa perpétuelle recherche des gestes et sons fondamentaux de l’humanité le mène vers l’univers fascinant des flûtes et civilisations pré-colombiennes et des traditions amérindiennes, en connexion avec la nature et les chants d’oiseaux. Beaucoup de ses enregistrements ont été salués et primés par la critique internationale (diapasons d’or de l’année, nomination aux victoires de la musique…) .

Olivier Féraud : luth, guiterne, rebab

Olivier Fe´raud est arche´o-luthier, musicien et chercheur en arche´omusicologie. Diplôme´ des beaux-arts et docteur en anthropologie sonore, ses différentes explorations sonores l’ont conduit vers les musiques médiévales. En tant qu’arche´o-luthier spécialisé dans les instruments a` cordes du Moyen Age, il construit des instruments pour des musiciens spécialisés originaires de différents pays d’Europe, au plus près des sources et des procédés de constructions historiques.

Camille Fritsch : Chanteuse

Camille Fritsch est une artiste lyrique qui chante avec autant de plaisir les musiques médiévales et Renaissance que l’opéra ou la comédie musicale. Elle se produit régulièrement en France comme ailleurs avec les ensembles Doulce mémoire, Sequentia, la Nébuleuse ou Capella Sanctae Crucis.

Cathédrale Saint-Julien 2 Place Saint-Michel

Cathédrale Saint-Julien 2 Place Saint-Michel

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



