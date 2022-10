Star Show · Cie Bakélite Les Angenoises Bonchamp-lès-Laval Catégories d’évènement: Bonchamp-lès-Laval

Mayenne

Star Show · Cie Bakélite Les Angenoises, 10 novembre 2022, Bonchamp-lès-Laval. Star Show · Cie Bakélite Jeudi 10 novembre, 20h00 Les Angenoises

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Du théâtre d’objets à la poésie intersidérale : parés au décollage ? handicap moteur;handicap auditif mi;hi Les Angenoises Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire À la veille du tourisme spatial et des navettes low cost vers la lune, cette petite forme use de beaucoup d’humour et d’ingéniosité pour vous proposer un voyage inédit : sur les traces des pionniers de l’espace, partez vers l’inconnu ! Virtuose dans l’art du détournement d’objets, la compagnie Bakélite fait une nouvelle fois honneur à sa réputation : si la démesure et l’absurde sont au rendez-vous, la poésie des images est aussi au cœur de l’aventure. Dans le cadre de PUPAZZI – Marionnettes actuelles · Laval Agglo – du 3 au 19 novembre 2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T20:00:00+01:00

2022-11-10T20:25:00+01:00 Cie Bakélite

Détails Catégories d’évènement: Bonchamp-lès-Laval, Mayenne Autres Lieu Les Angenoises Adresse Bonchamp-lès-Laval Ville Bonchamp-lès-Laval Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Les Angenoises Bonchamp-lès-Laval Departement Mayenne

