Concert musique classique Dimanche 21 janvier 2024, 17h00 Les Anciennes Écuries sur inscription

Début : 2024-01-21T17:00:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T17:00:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00 CONCERT

Âmes d’Enfants

Dimanche 21 janvier 17h00 aux Anciennes Écuries Soliste Violoniste Pierre-François Truys

Bizet – Wieniawski – Debussy

Cras – Saint Saëns – Holmes

par l’Orchestre Philharmonique Francilien Plein tarif 15 euros Tarif réduit 12 euros sous conditions –

Gratuit – 12 ans

Infos & réservations : 06 87 35 72 17 – catherinedaparo@hotmail.fr Plus d'infos sur l'Orchestre Philarmonique Francilien : https://orchestre-opf.fr Les Anciennes Écuries Place de la Ferme du Chenil Noisy-le-Roi

