Les Anachronistes – « déambulation » dans le parc de la MAGP, animée par Art et Prémices Parc de la Maison Anne et Gérard Philipe Cergy

Les Anachronistes – « déambulation » dans le parc de la MAGP, animée par Art et Prémices Il s’agit d’une « déambulation » dans le parc de la MAGP, animée par Art et Prémices, autour de l’histoire de la maison, d’Anne et Gérard. Dimanche 2 juin, 14h00 Parc de la Maison Anne et Gérard Philipe

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Il s’agit d’une « déambulation » dans le parc de la MAGP, animée par Art et Prémices, autour de l’histoire de la maison, d’Anne et Gérard.

Ce sont des narrations amusantes et participatives, tout public, avec des animateurs costumés/ Les ateliers durent en principe 30 min x 3 passages/ Les Anachronistes vous proposent une visite insolite autour de la vie et de la maison d’Anne et Gérard Philipe.

Nos personnages hauts en couleurs vous donneront une vision de l’histoire où s’entremêlent des propos réalistes et digressions absurdes et inventées.

Parc de la Maison Anne et Gérard Philipe 2 chemin du Bac de Gency 95800 Cergy Cergy 95000 Bords d’Oise Val-d’Oise Île-de-France https://www.cergy.fr/notre-ville/lieux-cles/culture-patrimoine/la-maison-anne-et-gerard-philipe/ Labellisée « Patrimoine d’intérêt régional » et soutenue par la Mission patrimoine portée par Stéphane Bern, la maison Anne et Gérard Philipe va faire l’objet d’une vaste réhabilitation. L’objectif : transformer ce haut lieu du patrimoine cergyssois en un lieu mémoriel et touristique, de création et d’éducation populaire, intégrant l’histoire agricole de la ville.