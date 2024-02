LES AMUSEURS DES ARBRES À BAUGÉ jardins de l’Hôtel Dieu Baugé-en-Anjou, dimanche 9 juin 2024.

A L’occasion du FESTIVAL DES COULEURS ET DES MOTS organisé chaque année par la ville.

Un spectacle plein d’histoires qui sillonnent l’arbre de haut en bas.

Billy et Maz sont amuseurs d’arbres. Ils sillonnent le monde entier pour raconter et chanter des histoires d’arbres. Mais juste aux arbres. Il faut dire qu’ils ont un peu peur des humains. Si vous êtes gentils et souriants, vous pourrez peut-être faire leur connaissance …

Famille A partir de 5 ans Prévoir vêtements adaptés à la météo .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 18:00:00

fin : 2024-06-09 18:45:00

jardins de l’Hôtel Dieu Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

