Les Amplifiés : Hatik et Tessae L’Escale, 25 mai 2022, Melun.

L’Escale, le mercredi 25 mai 2022 à 19:00

HATIK —– Sur son trône de fortune, Hatik s’approprie la scène rap comme il s’approprie l’espace public. Sans demander la permission, comme il veut, où il veut. Avec sa collection de ” Chaises Pliantes “, shots audiovisuels aux couleurs du temps, il n’en finit plus de faire exploser les compteurs. Son univers, si puissant soit-il, se fait aussi appât pour mieux distiller ses pensées sous couvert d’instrus désirables et de punchlines impérieuses. La preuve en est avec ses désormais célèbres mixtapes Chaise Pliante I et Chaise Pliante II devenues de beaux succès d’estime auprès des médias et du public qui lui ont définitivement laissé une place parmi les plus grands : **Hatik s’offre des featurings de marque tels qu’Hornet la Frappe, Médine, Jok’air ou encore l’étoile montante italienne Paky**. Et ce n’est pas tout, on le retrouve sur les écrans dans la série événement de **Franck Gastambide et Canal +, ” Validé “**, histoire d’un jeune rappeur qui se retrouve du jour au lendemain validé par une des stars du milieu. Coïncidence ? Impossible ! La série est un carton et comptabilise plus de 10 millions de visionnage. TESSAE —— Après 3 premiers singles en guise d’introduction, c’est aux côtés de Prinzly à la production (Damso, Hamza…), qu’elle décide de passer à la vitesse supérieure à travers la sortie de ses prochains titres, organisée au rythme des saisons. Les premiers EP ” Printemps” et “Été” révèlent une artiste ancrée dans son époque, où les productions hip-hop audacieuses sont au service de la mélodie. Toujours en quête d’excellence, dotée d’une incroyable détermination, TESSÆ n’a de cesse d’explorer pour toujours s’améliorer, sans jamais se reposer sur ses lauriers : surprendre, un leitmotiv constant pour TESSÆ qui lui permettra d’exprimer la large palette de son talent.

Tarifs : 8 à 10€

Le mercredi 25 mai à l’Escale de Melun, les Amplifiés vous accueillent pour une soirée 100% cultures urbaines. Côté concerts, rendez-vous avec Hatik et Tessae.

L’Escale Avenue de la 7ème division blindée américaine 77000 melun Melun Seine-et-Marne



