Les Amplifiés : Georgio, Dajak et MPablo L’Escale, 20 novembre 2021, Melun.

Les Amplifiés : Georgio, Dajak et MPablo

L’Escale, le samedi 20 novembre à 19:00

GEORGIO ——- Georgio est de retour avec son nouvel album SACRÉ, en hommage aux liens, aux lieux et aux moments qui marquent une vie et que rien ne remplace. C’est le point de départ de l’écriture de ces 18 titres (**dont des featurings avec Kalash Criminel, S.Pri Noir, Zikxo, Sanka**), essentiellement enregistrés entre les guitares, les pianos et les arrangements d’Angelo Foley et Phazz, faiseur de hits du rap français. Après Bleu Noir, Héra, et l’audacieux XX5, uppercut rap orchestré par des pointures musicales (**comme Woodkid**), le jeune MC parisien réapparaît avec un 4e opus à l’équilibre parfait. ### 1ère partie : DAJAK Après avoir fait ses 1ers pas dans le milieu underground des soundsystems Reggae Dancehall, cet interprète-beatmaker parisien de 22 ans puise aujourd’hui ses influences dans la culture rap. Ça chante, ça rappe, c’est hip-hop, rythmé, mélodieux et coloré. ### 1ère partie : MPablo MPablo est un jeune rappeur Seine-et-Marnais proposant un rap conscient, soutenu par des instruments oniriques. Son style laisse transparaître dans ses textes son observation fine du monde qui nous entoure. Ses productions sont planantes et ses textes saisissants. **Prix « coup de cœur » des collégiens au Tremplin#77 du Département de Seine-et-Marne.** **Pass Sanitaire** —————— Depuis le 30 septembre 2021, est désormais subordonné à la présentation du pass sanitaire, l’accès, pour tout participant, visiteur, spectateur, client ou passager de plus de 12 ans, à l’ensemble des établissements recevant du public relevant du secteur de la culture et des loisirs. Le contrôle du pass sanitaire sera effectué à l’entrée du concert.

Tarifs : 8 à 10€

Le samedi 20 novembre, c’est le grand retour des Amplifiés ! 2 ans après la venue de Youssoupha et RK, rendez-vous est pris avec Georgio. En 1ères parties, découvrez Dajak et MPablo.

L’Escale Avenue de la 7ème division blindée américaine 77000 melun Melun Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T19:00:00 2021-11-20T23:00:00