Les Amphibiens Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

Les Amphibiens Neufchâtel-en-Bray, 12 mars 2022, Neufchâtel-en-Bray. Les Amphibiens Neufchâtel-en-Bray

2022-03-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-12 12:00:00 12:00:00

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Rdv sur le parking du lycée.

Observation et détermination des amphibiens d’une mare abreuvoir neufchâteloise. Neufchâtel-en-Bray

