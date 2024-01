Les amours sous-marines Chamboulive, vendredi 9 février 2024.

Les amours sous-marines Chamboulive Corrèze

« Les Amours Sous-Marines » : une fable subaquatique pour petits et grands. Avec Luigi Rignanese, l’heure du conte est toujours musicale, poétique… et décalée ! Sous les doigts de Julien Baudry, les nombreux instruments aux merveilleuses sonorités (organetto, chitarra battente, sousaphone, cajón, ukulele, trompette, percussions…), chantent avec une acuité particulière, le monde subaquatique, les vagues à l’âme, les tempêtes du cœur et les métamorphoses de l’Amour. Aux rythmes des accents jazz et rock de compositions pleines d’inventivité et aux sons de refrains entraînants, nous

plongeons tout au fond de la mer … Là, une huître perlière accoste un bernard-l’hermite solitaire ; de cette rencontre naîtront des aventures étonnantes, car les règles du monde sous-marin sont bien différentes de celles de la surface… Peut-on aimer au-delà des apparences ? Où se trouve la beauté ?

Salle polyvalente

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09



L’événement Les amours sous-marines Chamboulive a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze