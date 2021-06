Cesson-Sévigné PArc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Les Amours en cage PArc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Les Amours en cage PArc de bourgchevreuil, 6 juin 2021-6 juin 2021, Cesson-Sévigné. Les Amours en cage

le dimanche 6 juin à PArc de bourgchevreuil

« Il y a du changement dans l’air ! Enfin la roue va tourner. Fais le point, le bilan, avant d’entamer une nouvelle quête ou route. Il va y avoir de la novation ou de la révolution. Sors de la conduite en roue libre, prends en main le volant de ta vie ! Situation calme patience obligatoire. ». Les Secrets du Tarot, la Roue de Fortune Spectacle de cirque PArc de bourgchevreuil rue de l’hotel de ville 35510 Cesson sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T15:30:00 2021-06-06T16:00:00;2021-06-06T17:30:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu PArc de bourgchevreuil Adresse rue de l'hotel de ville 35510 Cesson sevigne Ville Cesson-Sévigné lieuville PArc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné