Dans l’ancien réfectoire abbatial, un jardin entouré d’eau pour vaisseau, des vestiges pour scène, le baryton international Riccardo NOVARO, nous fait l’honneur d’un récital de Chant. Accompagné de Florian CAROUBI au piano, il nous convie au voyage par de romantiques mélodies. Vos rêves légers ne se sentent plus d’aise, ils dansent sur la mer comme des oiseaux soûls. Avec nos fabuleux interprètes, rejoignez l’Être aimé ! Au programme : – Dichterliebe (Les amours du poète) de R. Schumann – Deux Nocturnes opus 62 et Nocturne opus Posthume en Do # mineur de F. Chopin – L’Horizon Chimérique de G. Fauré – Songs of Travel de V. Williams – A Vucchela et Ideale de F.P. Tosti Riccardo Novaro est un baryton internationalement reconnu dans le répertoire du belcanto. Il s’est imposé dans Figaro au Théâtre des Champs Elysées à Paris et dans le Conte à l’Opéra National de Bordeaux, Papageno au Teatro Massimo di Palermo , Guglielmo au Vlaamse Oper et Don Alfonso avec le Glyndebourne Touring Opera; Dandini dans La Cenerentola à l’Opéra de Paris et au Bayerische Staatsoper, Rimbaud dans Le Comte Ory au Royal Concertgebouw d’Amsterdam, Taddeo dans L’Italiana in Algeri à l’Opéra de Bordeaux, Poeta dans Turco in Italia à l’Opéra de Lausanne, et Germano dans La Scala di Seta avec le Freiburger [Meet Riccardo NOVARO](https://www.youtube.com/watch?v=LWzZ-h4NmfM&t=8s)

Réservation obligatoire et en ligne fortement recommandée.

Jardin du Réfectoire Abbatial,Ile Barbe 3, Impasse Saint Loup, Ile Barbe, 69009 Lyon Lyon Saint-Rambert Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T20:00:00