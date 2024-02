Les amours du Cerf Semblançay, vendredi 20 septembre 2024.

Les amours du Cerf Semblançay Indre-et-Loire

L’automne pointe le bout de son nez. Les amours du Cerf résonnent dans les bois et les clairières. En début de soirée dans la Maison Forestière de l’Espace Naturel Sensible des Rouchoux, la projection d’un film sur le cerf et des explications sur la vie de ce cervidé vous seront données. Puis départ sur le terrain pour écouter la brame sans le déranger !

Réservation obligatoire. Prévoir chaussures et vêtements adaptés. Prévoir d’arriver ¼ d’heure avant le début de l’animation. 22 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 18:30:00

fin : 2024-09-20 22:00:00

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire accueil@couleurs-sauvages.com

