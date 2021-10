Les amoureux de Trézien Plouarzel, 18 juin 2022, Plouarzel.

Les amoureux de Trézien Départ à l’école publique de Trézien 8 Rue Hervé de Porsmoguer Plouarzel

2022-06-18 15:00:00 – 2022-06-18 19:00:00 Départ à l’école publique de Trézien 8 Rue Hervé de Porsmoguer

Plouarzel Finistère Plouarzel

– Les couples de coureurs évoluent sur le sentier côtier de Plouarzel, face à l’archipel de Molène, déguisés ou non, dans une ambiance conviviale et sportive! Mi route- mi chemin.

– Courses enfants avant la course adulte.

– Randonnée sur le parcours de la course, après le départ des coureurs.

– Possibilité de garderie pour les enfants des coureurs.

– Les bénéfices de la course sont reversés au profit des élèves de l’école, de leurs activités, du matériel etc.

lesamoureuxdetrezien@gmail.com https://www.amoureux-de-trezien.fr/

