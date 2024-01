LES AMOUREUX DE MOLIERE SALLE MULTICULTURELLE Bagnols Sur Ceze, vendredi 31 mai 2024.

Spectacle d’ouverture du festival Bagnols en ScènePour ouvrir son festival dédié au théâtre dans tous ses éclats et pour fêter les 402 ans de l’illustre Molière, Bagnols-sur-Cèze accueille la troupe des Mauvais Elèves qui, comme son nom l’indique, dynamite quelques scènes cultes du Sieur Poquelin à l’aide de perruques improbables, de costumes décalés et d’une énergie comique à toute épreuve. Dans un voyage déluré et musical conduit par Shirley et Dino, les 4 comédiens proposent une galerie de personnages hauts en couleur et drôlissimes : un Harpagon plus Avare que jamais, un Dom Juan zélé et loquace, une amoureuse transie et convaincue, un valet de mauvaise foi…Pop, coloré, à l’image de l’œuvre du maître, intemporelle et joyeuse ! Avec : Valérian BEHAR-BONNETElisa BENIZIOBérénice COUDYAntoine RICHARDCollaboration Artistique : SHIRLEY ET DINOCompagnie en résidence à VersaillesDurée : 80 mnDès 7 ansRenseignements service Actions culturelles 04 66 50 50 54

Tarif : 7.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:30

SALLE MULTICULTURELLE rue Racine 30200 Bagnols Sur Ceze 30