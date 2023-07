Concours National de Charolais 2023 Les Amourettes La Celle-Condé, 8 septembre 2023, La Celle-Condé.

La Celle-Condé,Cher

Concours National de Charolais édition 2023, organisé au Pôle du Cheval et de l’Âne. La race Charolaise est la première race bovine de France et d’Europe, l’occasion pour les éleveurs du Cher de mettre en lumière leur métier mais aussi la race..

Samedi 2023-09-08 08:00:00 fin : 2023-09-09

Les Amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire



Concours National de Charolais 2023, organized at the Pôle du Cheval et de l’Âne. The Charolais breed is the leading cattle breed in France and Europe, and this is an opportunity for breeders in the Cher region to showcase both their profession and the breed.

Salón Nacional Charolesa 2023, organizado en el Pôle du Cheval et de l’Âne. La raza Charolesa es la primera raza bovina de Francia y de Europa, y esta es una oportunidad para los ganaderos de la región del Cher de dar a conocer tanto su profesión como la raza.

Nationaler Charolais-Wettbewerb, Ausgabe 2023, organisiert im Pôle du Cheval et de l’Âne (Pferde- und Eselzentrum). Die Charolais-Rasse ist die wichtigste Rinderrasse Frankreichs und Europas. Die Züchter des Departements Cher haben die Gelegenheit, ihren Beruf, aber auch die Rasse ins Rampenlicht zu stellen.

