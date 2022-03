Les Amis Nos Morts / f / electro hip hop Urgence Disk Records, 2 mai 2022, Genève.

Urgence Disk Records, le lundi 2 mai à 18:30

Un one man crew, de la loop music, un concert animé, un spectacle musical. Accompagnées de crânes chantants et dansants, les boucles entêtantes entièrement jouées en live embarquent le public dans des sonorités oscillantes entre abstract hip-hop, électro, boite à musique et boites de conserve. Après avoir navigué dans le milieu du hip-hop pendant de nombreuses années, Gus, collectionneur de crânes de bestioles crevées depuis ses 6 ans, crée en 2020 le concept des Amis Nos Morts. Mélange de programmation, d’électronique et d’impression 3d, les aminaux prennent vie. Ces êtres, de calcium et de plastique sont animés en direct, réagissant aux sons qui leurs sont envoyés. Appuyés par un show lumière lui aussi controlé en live, les aminaux prennent une 4ème dimension une fois projetés en ombres sur les panneaux présents de part et d’autre de la scène. [https://www.youtube.com/watch?v=f3vXk-JUEU0](https://www.youtube.com/watch?v=f3vXk-JUEU0) [https://www.youtube.com/watch?v=2guq3Z296mI](https://www.youtube.com/watch?v=2guq3Z296mI) [https://www.youtube.com/watch?v=n6wRvSkeJkc&list=OLAK5uy_m8l8bd_crR_OI0okyuhYJ1rmwcIqOjYPw](https://www.youtube.com/watch?v=n6wRvSkeJkc&list=OLAK5uy_m8l8bd_crR_OI0okyuhYJ1rmwcIqOjYPw)

prix libre pour l’artiste

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



2022-05-02T18:30:00 2022-05-02T19:30:00