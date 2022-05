Les Amis Du Vieux Poitou en concert complexe culturel de la Gornière Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Le 7 Mai à la salle de La Gorniere à 20h30 musiques ,chants et poèmes . Chants et musiques interprétés par Les Amis Du Vieux Poitou Nicole et Michel Sausin pour les poèmes. Le produit financier du concert sera reversé à une association d’aide aux Ukrainiens.

Entrée: 8 euros

Venez découvrir une interprétation de chants et musiques du 12eme au 19eme siècle complexe culturel de la Gornière 15 rue de la Gornière Châtellerault Vienne

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T22:30:00

