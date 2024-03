Les amis du placard Centre Social La Haüt Oloron-Sainte-Marie, samedi 6 avril 2024.

Retrouvez « Les Amis du Placard », une pièce de théâtre de Gabor Rassov imaginez un monde où l’on pourrait s’acheter des amis…

Profitant d’une vente promotionnelle dans une grande surface de la région parisienne, Jacques et Odile se sont acheté un couple d’amis.

Ils les gardent dans un placard et les sortent régulièrement dans l’espoir de passer de bonnes soirées. Jour après jour, ils se montrent de plus en plus exigeants avec ces amis qu’ils ont tout de même payés assez cher.

Et de l’exigence à l’abus, il n’y a qu’un pas.

« Les Amis du Placard » explore les rapports humains entre nouveaux riches et nouveaux pauvres, dans une société où tout se vend.

Comédie grinçante d’1h15, à partir de 12 ans, billetterie sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

Centre Social La Haüt 25 Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine sandrine.accueillahaut@gmail.com

