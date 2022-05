Les amis du pays imaginaire

2022-06-25 15:00:00 – 2022-06-25 8 8 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Vous connaissez l’histoire de Peter Pan ? Ah bah oui… Mais vous connaissez la vraie ? Ah, je me disais bien que vous ne saviez pas ! Alors laissez-moi vous raconter un peu tout ça, parce que vous en savez pas grand chose ! Avec les ateliers comédie musicale enfants

Mise en scène Aymerick Desrumaux – Durée 30mn

