Les Amis des Orgues du Niortais – Concert « Mélancolies baroques » Arçais, 19 juin 2021-19 juin 2021, Arçais. Les Amis des Orgues du Niortais – Concert « Mélancolies baroques » 2021-06-19 – 2021-06-19 Place de l’Église Eglise Saint-Cyr

Organisés par les Amis des orgues du Niortais (AON). Avec le duo Hicham Squalli, contre-alto et Lucille Chartrain, clavecin et orgue. Participation libre au bénéfice du remontage de l'orgue du village d'Arçais.

