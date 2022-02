LES AMIS DES GOERGES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LES AMIS DES GOERGES Toulouse, 18 mars 2022, Toulouse. LES AMIS DES GOERGES CAFE THEATRE LE 57 57 Boulevard des Minimes Toulouse

2022-03-18 20:00:00 – 2022-03-18 CAFE THEATRE LE 57 57 Boulevard des Minimes

Toulouse Haute-Garonne 17 EUR 17 De Charles Trenet à Renaud en passant par Jean Ferrat, Gilbert Bécaud, Serge Reggiani, Yves Montand, Jacques Brel, Maxime Leforestier Marcel Mouloudji, Pierre Perret, Boby Lapointe, Charles Azanavour sans oublier les deux Georges… L'équipe d'« A Tout Bout de Chant » revisite pour vous ces illustres auteurs du patrimoine de la chanson française, dans une ambiance très music-hall avec un florilège des chansons que vous aimez. Hommage aux deux Georges : Brassens et Moustaki.

