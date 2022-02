LES AMIS DES GEORGES – CONCERT Caux Caux Catégories d’évènement: Caux

Hérault

LES AMIS DES GEORGES – CONCERT Caux, 6 février 2022, Caux. LES AMIS DES GEORGES – CONCERT Caux

2022-02-06 – 2022-02-06

Caux Hérault 12 12 EUR Le dimanche 6 février après-midi, l’association culturelle et sportive de Caux propose un concert autour des amis des Georges avec les chanteurs d’ « à tout bout de chant ».

Venez nombreux ! Concert autour des Amis des Georges avec « A tout bout de chant » acsc34720@gmail.com +33 4 67 98 48 70 Le dimanche 6 février après-midi, l’association culturelle et sportive de Caux propose un concert autour des amis des Georges avec les chanteurs d’ « à tout bout de chant ».

Venez nombreux ! Caux

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Caux, Hérault Autres Lieu Caux Adresse Ville Caux lieuville Caux Departement Hérault

Caux Caux Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caux/

LES AMIS DES GEORGES – CONCERT Caux 2022-02-06 was last modified: by LES AMIS DES GEORGES – CONCERT Caux Caux 6 février 2022 Caux Hérault

Caux Hérault