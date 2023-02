Les Amis des Calanques – Circuit Bateau N°4 La Ciotat Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone La Ciotat La compagnie Les Amis des Calanques organise des circuits commentés en bateau au départ du Port Vieux de La Ciotat pour admirer les calanques de La Ciotat, Cassis et Marseille.

Le circuit N°3 inclut Figuerolles, la Falaise du Cap Canaille, la Baie de Cassis, Port Miou, Port Pin, En-Vau, L’oule, Devenson, Oeil de verre, Sugiton, Morgiou, Grotte Cosquer, Sormiou.

La durée est de 2 heures 30.

La réservation est conseillée.

Les départs sont assurés tous les jours sauf en cas de conditions météorologiques défavorables et avec un minimum de 15 passagers.

Les horaires et le choix du bateau peuvent être modifiés en fonction des réservations.

Les animaux sont admis à bord.

Visite des calanques en bateau au départ de La Ciotat http://www.visite-calanques.fr/

