Visite libre de l’exposition Les Amis des Arts de Roanne Roanne, 15 septembre 2023, Roanne.

Visite libre de l’exposition 15 – 17 septembre Les Amis des Arts de Roanne Entrée libre

Turne à Léon Mignen artiste peintre

Les Amis des Arts de Roanne 56 rue Diderot 300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0619988447 https://www.amisdesarts.roanne http://amisdesarts.roanne C’est une maison pour les artistes, où chacun.e.s viennent échanger et partager des moments de créativité. Il y a différents ateliers en journée et en soirée. Atelier peinture, modèle vivant, atelier gravure, atelier sculpture bois, pierre et terre. Parking à proximité et arrêt de bus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

La Turne de Robert Roderton