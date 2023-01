Les amis de Saint-Jean vous invitent Soissons Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons

Les amis de Saint-Jean vous invitent Soissons, 22 janvier 2023, Soissons . Les amis de Saint-Jean vous invitent Rue Saint-Jean Soissons Aisne

2023-01-22 – 2023-01-22 Soissons

Aisne 2023 verra le début des chantiers de restauration de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes. L’association des Amis de Saint-Jean dévoile le programme et vous invite à débuter l’année en musique avec l’ensemble vocal Axonnance. Vin chaud offert à l’issue du concert !

RV cellier de l’abbaye 2023 verra le début des chantiers de restauration de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes. L’association des Amis de Saint-Jean dévoile le programme et vous invite à débuter l’année en musique avec l’ensemble vocal Axonnance. Vin chaud offert à l’issue du concert !

RV cellier de l’abbaye +33 3 23 93 30 56 Agence Aisne Tourisme

Soissons

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Soissons Adresse Rue Saint-Jean Soissons Aisne Ville Soissons lieuville Soissons Departement Aisne

Soissons Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/

Les amis de Saint-Jean vous invitent Soissons 2023-01-22 was last modified: by Les amis de Saint-Jean vous invitent Soissons Soissons 22 janvier 2023 Aisne Rue Saint-Jean Soissons Aisne Soissons

Soissons Aisne