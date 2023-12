Les amis de la forêt – Conte musical à partir de 4 ans Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 05 janvier 2024

de 10h30 à 11h15

Le vendredi 05 janvier 2024

de 14h30 à 15h15

Le jeudi 04 janvier 2024

de 14h30 à 15h15

Le jeudi 04 janvier 2024

de 10h30 à 11h15

Le mercredi 03 janvier 2024

de 10h30 à 11h15

Le mercredi 03 janvier 2024

de 14h30 à 15h15

Le mardi 02 janvier 2024

de 14h30 à 15h15

Le mardi 02 janvier 2024

de 10h30 à 11h15

.Tout public. payant Adulte : 10 EUR

Enfant : 8 EUR

Un spectacle inspiré des légendes slaves, sur la tolérance, l’acceptation de l’autre, et le combat des préjugés. « Pour conquérir un pont, il faut le faire avec un cœur grand ouvert » Connaissez-vous la berceuse slave Bayouchki-bayou ? C’est l’hiver. Au cœur d’une forêt, tous les animaux qui y habitent vivent en paix et en harmonie depuis toujours. Ils célèbrent l’arrivée de cette saison qu’ils affectionnent tant ! Un soir, une nouvelle se répand : un loup serait en route, et selon cette berceuse, il viendrait pour attaquer ses victimes. Mais est-ce que la berceuse dit vrai ? Un spectacle inspiré des légendes slaves, sur la tolérance, l’acceptation de l’autre, et le combat des préjugés. « Pour conquérir un pont, il faut le faire avec un cœur grand ouvert » Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/les-amis-de-la-foret-2024-01-02-10-30

Les amis de la forêt – Conte musical à partir de 4 ans
Théâtre Mandapa
6 Rue Wurtz
75013 Paris

