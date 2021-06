Les amis de La Camera delle Lacrime à l’église Notre-Dame-de-Prospérité Eglise Notre-Dame-de-Prospérité, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clermont-Ferrand.

Les amis de La Camera delle Lacrime à l’église Notre-Dame-de-Prospérité

Eglise Notre-Dame-de-Prospérité, le samedi 18 septembre à 19:00

Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong ont imaginé pour l’occasion des 900 ans du quartier de Montferrand, une création autour de la figure et du souffle du poète-musicien dans l’espace et dans le temps. Sur scène le spectateur découvre une forme en trio, Bruno Bonhoure au chant s’adjoint la complicité du souffle de la jeunesse avec le slameur Marin Laurens de Clermont-Ferrand et le barde Dalaijargal Daansuren d’Ulan Bator en Mongolie. Ce projet a reçu le soutien financier de la Ville de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’appel à projet en faveur du patrimoine.

Entrée libre

Eglise Notre-Dame-de-Prospérité rue Kléber 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T21:00:00