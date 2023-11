Conférence avec Terre de Liens Les amis de la brouette Saint-Aubin-de-Lanquais, 24 novembre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

Conférence / débat avec Terre de Liens, mouvement national et présent en Dordogne qui répond aux problématiques d’accès à la terre et milite pour une agriculture saine et locale.

Au programme : une présentation de Terre de Liens et une rencontre avec des fermier(e)s déjà en place ou en installation..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Les amis de la brouette l’ancienne école

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Conference/debate with Terre de Liens, a national movement present in the Dordogne that addresses issues of access to land and campaigns for healthy, local agriculture.

On the program: a presentation of Terre de Liens and a meeting with farmers already established or setting up.

Conferencia-debate con Terre de Liens, movimiento nacional presente en Dordoña que aborda cuestiones de acceso a la tierra y lucha por una agricultura sana y de proximidad.

En el programa: una presentación de Terre de Liens y un encuentro con agricultores que ya se han instalado o están en proceso de hacerlo.

Konferenz/Debatte mit Terre de Liens, einer nationalen und in der Dordogne vertretenen Bewegung, die sich mit der Problematik des Zugangs zu Land befasst und sich für eine gesunde und lokale Landwirtschaft einsetzt.

Auf dem Programm stehen eine Präsentation von Terre de Liens und ein Treffen mit Landwirten, die bereits in der Landwirtschaft tätig sind oder sich gerade niederlassen.

Mise à jour le 2023-11-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides