Gilles et Michel duo Les amis de la brouette Saint-Aubin-de-Lanquais, 18 novembre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

Gilles et Michel Duo « Voyage aux pays des chansons » nouveau spectacle, en musique et en mots, proposés pour la toute première fois. Composition et reprise de chansons françaises, traditionnelles et de blues. Deux chanteurs/musiciens qui se connaissent depuis de nombreuses années et qui ont roulé leur bosse ensemble ou séparément dans des univers musicaux très variés. Concert au bénéfice de l’association Solidarités sans frontières..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Les amis de la brouette l’ancienne école

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gilles et Michel Duo « Voyage aux pays des chansons » new show, in music and words, offered for the very first time. Compositions and covers of French, traditional and blues songs. Two singers/musicians who have known each other for many years, and who have worked together or separately in a wide variety of musical worlds. Concert in aid of Solidarités sans frontières.

Dúo Gilles et Michel « Voyage aux pays des chansons » nuevo espectáculo, música y letra por primera vez. Composiciones y versiones de canciones francesas, tradicionales y de blues. Dos cantantes/músicos que se conocen desde hace muchos años y que han trabajado juntos o por separado en una gran variedad de géneros musicales. Concierto a favor de Solidarités sans frontières.

Gilles et Michel Duo « Voyage aux pays des chansons » neue Show, in Musik und Worten, die zum allerersten Mal angeboten werden. Komposition und Coverversion von französischen, traditionellen und Blues-Chansons. Zwei Sänger/Musiker, die sich seit vielen Jahren kennen und die zusammen oder getrennt in sehr unterschiedlichen musikalischen Welten unterwegs waren. Konzert zugunsten des Vereins Solidarités sans frontières.

