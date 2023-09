Conférence sur l’ours Les amis de la brouette Saint-Aubin-de-Lanquais, 14 octobre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

Dominique Armand, ingénieure chargée des collections muséales, chercheuse au laboratoire de préhistoire de l’Université de Bordeaux, vient ce soir-là nous parler de l’ours d’un point de vue anthropologique, voire ethnologique et de la relation entre l’homme et cet animal mythique. Une conférence passionnante à ne surtout pas manquer avec cette éminente spécialiste..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Les amis de la brouette l’ancienne école

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dominique Armand, an engineer in charge of museum collections and researcher at the University of Bordeaux’s prehistory laboratory, will talk to us that evening about the bear from an anthropological and ethnological perspective, and the relationship between man and this mythical animal. A fascinating lecture not to be missed with this eminent specialist.

Dominique Armand, ingeniero encargado de las colecciones de los museos e investigador en el laboratorio de prehistoria de la Universidad de Burdeos, nos hablará esa tarde del oso desde un punto de vista antropológico y etnológico, y de la relación entre el hombre y este animal mítico. Una conferencia apasionante que no debe perderse con este eminente especialista.

Dominique Armand, Ingenieurin für Museumssammlungen und Forscherin am Labor für Vorgeschichte der Universität Bordeaux, spricht an diesem Abend über den Bären aus anthropologischer, ja sogar ethnologischer Sicht und über die Beziehung zwischen dem Menschen und diesem mythischen Tier. Ein spannender Vortrag mit dieser herausragenden Expertin, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten.

